Cologno al Serio (Bergamo), uccide la moglie a coltellate: arrestato

Il femminicidio è avvenuto nell'abitazione della coppia, in via Donizetti. La vittima, una 49enne, era di origine nigeriana, così come il coniuge. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri.

I due erano a casa da soli. Inutili i soccorsi per la donna. L'omicidio si è consumato attorno alle 14:30 nell'appartamento al secondo piano di uno stabile del centro storico. I carabinieri stanno cercando di chiarire le cause del delitto, avvenuto al culmine di una violenta lite domestica. Non era il primo litigio della coppia che viveva a Cologno al Serio da circa quattro anni e che non aveva figli.

Qualche anno fa l'uomo era stato sottoposto a un Tso, un trattamento sanitario obbligatorio. Nel frattempo all'appartamento sono arrivati anche i carabinieri del reparto scientifico che si sono occupati dei rilievi. Sono stati sentiti anche alcuni vicini di casa: l'abitazione è infatti inserita in un cortile storico del centro del paese della Bassa bergamasca.