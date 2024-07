Porta all'esterno le lettere dei detenuti, sospeso il cappellano del carcere di Bergamo

Don Luciano Tengattini non è più, per il momento, il cappellano della casa circondariale di Bergamo. Il prelato, infatti, è stato sorpreso a portare fuori e dentro dal carcere delle lettere dei detenuti Il 19 luglio, mentre stava per accedere alla casa circondariale, al sacerdote 58enne la polizia penitenziaria ha chiesto di mostrare cosa avesse con sé e nella sua borsa sono state trovare tre lettere affidategli da un paio di detenuti.