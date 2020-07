Bergamo, sassi contro un'auto in corsa: a bordo anche un bimbo di 3 mesi

Paura per una famiglia in auto lungo la statale della Valle Seriana. All'uscita della galleria di Montenegrone, in direzione di Seriate, la loro auto è stata centrata sul parabrezza da una grossa pietra. Nonostante lo spavento, l'automobilista non ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava con la moglie e il figlio di tre mesi. Un episodio analogo sarebbe avvenuto qualche giorno fa a Nembro, sempre in direzione Seriate.