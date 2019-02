Bergamo, picchia la compagna e le provoca un aborto: arrestato

Un 37enne marocchino è stato arrestato a Calusco d'Adda (Bergamo) per aver picchiato la compagna fino a provocarle un aborto. Secondo il giudice, l'uomo da due anni malmenava la donna, con "insulti, minacce e lesioni". A novembre l'avrebbe colpita con calci e pugni alla pancia al punto da causare l'interruzione di gravidanza. Questo episodio ha convinto la donna a denunciare ai carabinieri ciò che in passato giustificava come "incidenti domestici".