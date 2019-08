Bergamo, operaio 29enne muore schiacciato da pedana

Un operaio di 29 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da una pedana durante un lavoro di manutenzione. E' accaduto mercoledì pomeriggio in un'azienda di Calcinate (Bergamo). Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 con l'elisoccorso, ma purtroppo all'arrivo dei soccorritori per il giovane non c'era più niente da fare.