Canonica d'Adda (Bergamo), uomo muore incastrato in un cassonetto per abiti usati

Un uomo è stato trovato morto, incastrato in un cassonetto per la raccolta di abiti usati nella piazzola ecologica del Comune di Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo.

Sembra che si tratti di un 30enne, probabilmente straniero, senza fissa dimora. L'uomo, ancora non identificato, potrebbe essersi introdotto nella notte nell'area della piazzola per cercare dei vestiti nel cassonetto, subito posto sotto sequestro. Il cadavere è stato portato all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.