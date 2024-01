Martinengo (Bergamo), uomo ucciso a coltellate: arrestata la moglie | In casa c'era la figlia di 5 anni

A Martinengo (Bergamo) una donna di 46 anni, Caryl Menghetti, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito, il 56enne Diego Rota.

L'uomo è stato colpito con diverse coltellate al corpo e alla gola, in camera da letto. I carabinieri hanno condotto la donna, che non ha opposto resistenza, prima in caserma e poi in carcere. La coppia viveva in un'abitazione isolata con la figlia di 5 anni, che era presente al momento del delitto. La piccola, che è stata affidata ai familiari su disposizione della Procura dei minori di Brescia, non avrebbe assistito all'accoltellamento del padre da parte della madre: stava probabilmente dormendo.