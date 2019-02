Bergamo, il piccolo Agostino nasce sotto la neve davanti al sagrato della chiesa

I fiocchi di neve sono stati la prima cosa che ha visto il piccolo Agostino, nato sul sagrato della chiesa di Val Brembilla, nella Bergamasca. Infatti i genitori non sono riusciti ad arrivare in tempo in ospedale, le contrazioni erano troppo forti e la strada era malmessa a causa del maltempo. Così il papà ha deciso di non proseguire e di aiutare la moglie a partorire.