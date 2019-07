Bergamo, i bambini giocano in strada: il sindaco la chiude al traffico

Il sindaco di Vilminore di Scalve (Bergamo), Pietro Orrù, ha deciso di chiudere al traffico un'intera strada per permettere ai bambini di "giocare tutti insieme, senza particolari rischi dettati dalla presenza di automobili". Lo stop alle vetture si estenderà per tutti i mesi estivi e sarà in vigore dalle 20 alle 22 . L'iniziativa è soltanto l'ultima di una serie di misure che comprendono anche i "parcheggi rosa" per donne incinte e famiglie con bimbi fino ai due anni.

Tempo fa il Comune aveva inoltre posizionato una serie di cartelli a ogni via d'accesso al Comune in cui si "avvertono" i turisti: "In questo paese i bambini giocano ancora per strada".



Come riporta L'Eco di Bergamo, il sindaco ha deciso lo stop al traffico dopo varie richieste da parte di alcune famiglie. "Abbiamo pensato potesse essere una buona idea mettere in sicurezza tutta l'area", ha dichiarato Orrù. "Ovviamente i residenti potranno passare con le loro auto per tornare a casa. Solo chiediamo loro di fare più attenzione del solito", ha aggiunto.