Bergamo, commessa stuprata fa arrestare un violentatore seriale | Senegalese incastrato dal Dna, Salvini: "Castriamolo"

Un'ora nelle mani dell'aguzzino - Era la sera del 7 giugno quando la vittima, una commessa di Osio Sotto, stava per lasciare il negozio. Una volta giunta in macchina, però, si è accorta di aver lasciato l'incasso ed quindi tornata indietro lasciando, per una sfortunata coincidenza, il suo cellulare in auto. Davanti al negozio ha però trovato Moustapha Diop, armato di coltello. L'ha obbligata a entrare e l'ha tenuta prigioniera per un'ora nel negozio. Lei ha cercato di difendersi graffiandolo e mordendolo. Nessuno però ha sentito le grida d'aiuto. Il senegalese dopo lo stupro l'ha anche rapinata dell'incasso. La ragazza, una volta sola nel negozio, ha chiamato i carabinieri e il titolare del negozio.



Un recidivo con una condanna per molestie - Sono quindi partite le indagini. I Ris di Parma hanno recuperato il Dna dell'aggressore dalle unghie della vittima. Nel frattempo i carabinieri hanno fatto vedere delle foto segnaletiche e la giovane ha riconosciuto il suo aggressore. Si tratta infatti di un recidivo. Già cinque anni fa, nell'aprile del 2014, venne arrestato per aver aggredito e molestato una donna nel parcheggio di un supermercato, sempre a Osio Sotto: per quel fatto l'uomo aveva rimediato una condanna definitiva a un anno e due mesi per violenza sessuale, con pena sospesa. Per questo, a parte il primo giorno in carcere a seguito dell'arresto, è sempre rimasto libero.