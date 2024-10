Morte Bergamini, è il giorno della sentenza | L'ex fidanzata Isabella Internò: "Sono innocente"

La Corte d'Assise di Cosenza emetterà in serata la sentenza del processo per la morte di Donato "Denis" Bergamini, avvenuta il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Spulico. "Voglio solo dire che sono innocente e non ho commesso niente. Lo giuro davanti a Dio. Dio è l'unico testimone che non posso avere al mio fianco", ha dichiarato Isabella Internò, imputata per l'omicidio dell'ex fidanzato calciatore, con una breve dichiarazione spontanea al termine delle repliche di accusa e difesa.