Beppe Grillo alla Raggi: "Colpisci forte mentre riprendono fiato"

"Colpisci forte mentre riprendono fiato". E' questo il titolo del post di Beppe Grillo in cui il fondatore del M5s commenta l'assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi. "La speranza che il primo sindaco non lottizzato di mafia capitale fosse 'come tutti gli altri' ha nauseato le ultime giornate del processo a Virginia che ha ricevuto abbastanza discredito e calunnie da raggiungere 360 archiviazioni e una assoluzione in due anni", si legge.