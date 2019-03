Benevento, trovato cadavere di donna in stato di decomposizione

Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nella campagna del comune di Apice, in provincia di Benevento. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi del fiume Ufita che segna il confine con il territorio dei comuni di Montecalvo e Melito, nell'Avellinese. Il corpo della vittima sarebbe privo delle braccia e di parte di un arto inferiore. Non si esclude che il cadavere possa essere stato trasportato dalla corrente.