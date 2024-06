Per una vita ha desiderato il diploma, un desiderio sempre rimandato perché impegnato nei lavori agricoli. Alla fine Antonio Pacifico di San Bartolomeo in Galdo, nel Beneventano, ha realizzato il suo sogno conseguendo la maturità presso l'istituto agrario "Medi". I professori hanno sottolineato che l'esperto studente ha seguito le lezioni assiduamente e con impegno. In festa la sua comunità.