Benevento, sgozza e decapita il fratello: poi chiama i carabinieri | La testa della vittima gettata dal balcone

Giunti sul posto, i militari di Montesarchio hanno convinto l'uomo ad aprire la porta e lo hanno condotto in caserma per interrogarlo. Come riporta l'agenzia di stampa Agi, Benito, l'omicida di 57 anni, e Annibale, 70 anni, la vittima, vivevano assieme da alcuni anni. Annibale era rientrato da Roma, dopo essere andato in pensione e soprattutto dopo aver perso la moglie. Era tornato nella casa di famiglia, in via Piano a Pannarano, in provincia di Benevento, dove era rimasto solo il fratello più giovane.