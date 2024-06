Benevento, presunta violenza sessuale durante apparenti visite mediche: ai domiciliari cardiologo e pm onorario

Avrebbero abusato di alcune pazienti nel corso di apparenti visite mediche. Il tutto sarebbe stato ripreso in video dagli stessi autori. Un cardiologo, in servizio in un ospedale di Benevento, e un viceprocuratore onorario, all'epoca dei fatti in servizio presso la Procura di Lecce, sono finiti ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla circostanza di esser stata realizzata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.