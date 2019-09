Benevento, neonato trovato morto in un dirupo: la madre arrestata per omicidio volontario

Un neonato di 4 mesi è stato trovato morto in una scarpata lungo la statale Telesina, nel Beneventano. Secondo i carabinieri la madre, una 34enne, dopo aver urtato con l'auto il guardrail si sarebbe fermata e avrebbe lanciato il bebè nel fosso, scendendo poi nel dirupo e finendo il piccolo a bastonate. Interrogata, è stata arrestata e portata in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Davanti al pm si è avvalsa della facoltà di non rispondere.