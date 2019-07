Benevento, le nonne di Campoli con i bimbi dei migranti in braccio: l'altro volto dell'accoglienza italiana

Tre anziane sedute davanti alla porta di casa con in braccio tre bambini. Tre nonne con i nipotini sotto il caldo di un pomeriggio estivo. Una scena che passerebbe inosservata se quei piccoli non fossero i figli dei migranti ospitati nel centro di accoglienza di Campoli del Taburno, in provincia di Benevento. Quelle dello scatto sono nonne che hanno "adottato" quei piccoli, a furia di coccole e tenerezze. Da sinistra c'è Zì Nicolina che dà la merenda, Zì Vicenza che tiene un altro bimbo sulle ginocchia e Zì Maria che culla il piccolo che dorme tra le sue braccia. La foto offre un'immagine diversa da quanto emerge in questi giorni sui social e proprio i social la stanno rilanciando. Di bacheca in bacheca. Di condivisione in condivisione.