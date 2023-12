Benevento, 2 morti e 3 feriti in un incidente stradale

E' di due morti e tre feriti il bilancio di un tragico incidente stradale in provincia di Benevento, lungo la Fondo Valle Isclero, nei pressi degli svincoli di Solopaca e Melizzano.

Nello scontro, che ha coinvolto tre autovetture, hanno perso la vita due giovani di 24 e 28 anni. I tre feriti sono stati ricoverati in ospedale a Benevento in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.