Belluno, in ritardo per la messa non si ferma all'alt e travolge tre ciclisti durante una gara

In ritardo per andare a messa, una donna nel Bellunese ha pensato di forzare in auto il blocco di uomini con le palette che le intimavano l'alt. Inevitabile l'impatto con tre ciclisti impegnati nella Sporful Dolomiti Race, la gran fondo più dura d'Europa in scena sulle strade delle Dolomiti. Gli atleti nello scontro hanno riportato fratture multiple e sono stati ricoverati in ospedale ad Agordo.