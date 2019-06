Bellaria - Igea Marina, donazioni per Amatrice bloccate dalla burocrazia

Nel 2016 il terremoto ha quasi completamente distrutto Amatrice e tanti altri paesi del centro Italia. Per cercare di aiutare e dare il proprio contributo alla ricostruzione, la Protezione Civile di Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini, ha ottenuto tramite una raccolta fondi 70mila euro. Questa cifra è stata utilizzata per realizzare prefabbricati che andranno a comporre un nuovo Centro Giovani. Purtroppo le strutture, già pronte per la consegna e con il progetto già approvato, non sono ancora state recapitate.



L’architetto Fabio Scarpellini, uno degli artefici dell’iniziativa, spiega a “Striscia la Notizia” i motivi: “Nonostante sia tutto pronto, stiamo ancora spettando la disponibilità per la data di consegna”. Un secondo stop, dopo quello dovuto alle autorizzazioni burocratiche rigurdanti il terreno su cui costruire la struttura. Il prefabbricato è quindi fermo in magazzino, ma l’imprenditore Andrea Barbuiani, che ha la struttura in giacenza, assicura: “Appena ci daranno la data, in quindici giorni consegneremo”.