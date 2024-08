Naufragio Bayesian, indagato anche l'ufficiale di macchine

All'ufficiale, indagato per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo, i magistrati contestano di non aver attivato i sistemi di sicurezza deputati a chiudere i portelloni dell'imbarcazione. Una "dimenticanza" che ha fatto allagare la sala macchine provocando un black out e poi l'intero veliero. L'elenco degli indagati potrebbe allungarsi già nelle prossime ore.