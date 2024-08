Dopo il comandante Naufragio Bayesian, indagati anche l'ufficiale di macchine e un marinaio

Per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. I magistrati contestano al primo di non aver attivato i sistemi di sicurezza deputati a chiudere i portelloni dell'imbarcazione, al secondo di non aver segnalato l'arrivo della violenta tempesta