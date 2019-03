Battisti interrogato: "Ero in Bolivia per il progetto di un libro"

Interrogato dal magistrato di sorveglianza di Cagliari sulla sua istanza di commutazione della pena da ergastolo in 30 anni, Cesare Battisti ha raccontato di essersi "recato in Bolivia nel dicembre 2018 per incontrare dei colleghi per il progetto di un libro". In Bolivia "mi sono trattenuto per Natale e Capodanno e sono stato arrestato il 12 gennaio", ha detto.