Battipaglia (Salerno), dodicenne sequestrata e poi liberata

Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata incappucciata e sequestrata per alcune ore a Battipaglia per essere poi rilasciata davanti al cimitero degli Inglesi, a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno.

La ragazza è stata portata dalla mamma in ospedale a Battipaglia dove non sarebbero emersi segni di una recente violenza sessuale ma di una possibile violenza pregressa. Lo riporta l'Ansa. Il sequestro della ragazzina sarebbe avvenuto fuori da una scuola, lunedì, all'uscita. Sul caso, che presenta molti punti oscuri, indaga la polizia, coordinata dalla Procura.