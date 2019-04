Matera, sindaco vieta il lancio dei coriandoli ai matrimoni: sono brutti

Il primo cittadino di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha emesso un'ordinanza comunale che farà molto discutere: sarà vietato il tradizionale lancio dei coriandoli per tutti coloro che decideranno di sposarsi nel capoluogo lucano. Secondo il sindaco, questa pratica per salutare gli sposi all'uscita dalla chiesa o del luogo civile "deturpa il decoro urbano". Previste sanzioni da 25 a 500 euro.

La Capitale europea della Cultura 2019 si "difende" dalla sporcizia. Raffaello De Ruggieri usa il pugno di ferro con chi lancia i coriandoli e poi se ne va al pranzo di nozze. Oltre alla multa, infatti, è previsto l'addebito per "le spese di rimozione". E sarà praticamente impossibile sfuggire a questa sanzione, visto che i responsabili saranno proprio gli sposi.



Nell'ordinanza comunale viene evidenziato che "in occasione di matrimoni religiosi e civili è invalsa l'abitudine di festeggiare gli sposi con il lancio di coriandoli variopinti che, ricadendo al suolo, imbrattano sagrati e strade" e che "al termine delle cerimonie non si provvede alla immediata rimozione dei materiali che rimanendo abbandonati al suolo concorrono a deturpare il decoro urbano delle pubbliche vie". Insomma, sposini avvisati.