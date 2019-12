Matera, maxioperazione rimozione monolite rifiuti radioattivi

Maxioperazione per la rimozione del monolite in cemento armato contenente rifiuti radioattivi nell'impianto Itrec della Sogin di Rotondella (Matera). Le operazioni si sono concluse con l'estrazione definitiva della struttura verticale di 130 tonnellate di massa e un volume di 54 metri cubi. Ingegneristica tutta italiana. L'estrazione è avvenuta in una fossa di 6,5 metri di profondità. Non risultano altri casi nel mondo.