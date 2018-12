Barletta, costringe l'ex compagna a prostituirsi: arrestato 54enne

Un 54enne è stato arrestato a Canosa di Puglia (Barletta) per stalking e induzione e sfruttamento della prostituzione nei confronti della sua ex compagna. Quest'ultima era da mesi vittima delle violenze continue da parte dell'uomo che, approfittando del suo stato di invalidità, le sottraeva completamente la pensione per giocare alle slot machine. Quando il denaro non bastava, minacciava la donna con un coltello, costringendola a prostituirsi.