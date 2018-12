Bari, violenta per anni le figlie minori della compagna: arrestato

Avrebbe abusato per anni delle due figlie minori della sua compagna: per questo la polizia ha arrestato un imprenditore 50enne di Bari con l'accusa di violenza sessuale e corruzione di minorenne continuata e aggravata. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'uomo abusava della ragazzina più piccola di notte, mentre era nella sua stanza a dormire. Anche la figlia più grande della compagna ha raccontato degli abusi subiti dall'uomo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la mamma delle due ragazzine si è insospettita per alcuni comportamenti insoliti della più grande delle sue figlie, e le ha fatto numerose domande riuscendo a scoprire che le bambine erano diventate oggetto degli abusi del compagno. Alla mamma la figlia più grande ha riferito che, mano a mano che cresceva, le moleste sessuali dell'uomo diventavano sempre più esplicite.



Le violenze sessuali dell'imprenditore barese sarebbero durate quattro anni, cioè il periodo della convivenza con la donna che si è interrotta due anni fa. I due, però, continuavano a vedersi sul lavoro, essendo soci in affari. Sarebbe stato proprio il prolungarsi di questa frequentazione ad alimentare il disagio della figlia più grande che, dall'essere espansiva e solare, era diventata scostante, litigiosa, e aveva cominciato ad avere disturbi alimentari.



Sono stati questi segnali a spingere la donna a chiedere il motivo di questo comportamento alla figlia che ha raccontato tutto alla madre e al padre naturale (ex marito della donna) che hanno denunciato tutto alla polizia. Da qui è scattato l'intervento del pool fasce deboli della Procura di Bari che ha indagato per un mese accertando la dinamica dei fatti, e ha disposto l'ascolto protetto delle piccole vittime delle violenze, alla presenza di uno psicologo.