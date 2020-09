Bari, uomo picchiato muore in ospedale: arrestato l'aggressore

Un'aggressione pianificata , quella di cui è stato vittima Onofrio Coppolecchia il 22 agosto a Bari, nel quartiere San Paolo. Il colpevole, Carlo Tisti, è stato arrestato dai carabinieri. Quando la vittima era riuscita a raggiungere il pronto soccorso aveva detto ai medici di non essere stato picchiato e di sentirsi solo poco bene. Ma era morta dopo tre giorni per emorragia cerebrale.

"Mi sento poco bene" - Pugni su pugni, un breve inseguimento e infine un calcio che fa cadere Onofrio Coppolecchia facendogli battere violentemente la testa. Un pestaggio in piena regola avvenuto a Bari, nel quartiere San Paolo, la notte del 22 agosto scorso. Dopo qualche attimo di incoscienza, l'uomo, con precedenti penali, era riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso ma ai medici aveva negato l'aggressione, dicendo di sentirsi male. Le sue condizioni erano subito peggiorate e l'uomo era entrato in coma, per poi morire il 25 agosto a causa di un'emorragia cereberale.

Aggressore arrestato - I carabinieri non avevano creduto alla versione fornita dalla vittima. Una tac mostrava infatti che Coppolecchia aveva un trauma cranico. Dopo numerosi interrogatori, gli agenti sono riusciti a rintracciare il colpevole, Carlo Tisti, di 26 anni, anche lui pregiudicato. L'aggressore, come mostrano le immagini delle telecamere a circuito chiuso, aveva pianificato la violenza, tanto da indossare una mascherina, un paio di guanti e un cappello da baseball per nascondere il volto. Tisti è stato arrestato.