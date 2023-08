Bari, sparita mentre faceva shopping con la mamma: paura per una 12enne

Stavano facendo shopping

Gabriela Emanuela è sparita giovedì 10 agosto. La ragazzina, che vive a Carovigno (Brindisi) con la famiglia, era arrivata a Bari in treno insieme a sua madre. Dalla stazione, mamma e figlia hanno preso un taxi e si sono fatte accompagnare in viale Unità d'Italia. Qui sono entrate in un negozio perché alla madre servivano alcune fototessere. La donna si è recata alla cassa per saldare il conto. Mentre pagava ha perso di vista la figlia per un attimo, e lei è scomparsa.