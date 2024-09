Bari, parto cesareo con rimozione del tumore alla tiroide: salve madre e bimba

"Voglio sottolineare l'importanza della tempestività delle diagnosi. I tumori tiroidei, se diagnosticati precocemente, hanno generalmente un'ottima prognosi, e per questo è necessaria anche la giusta attività di prevenzione. Diagnosi tardive possono richiedere trattamenti più complessi come quello che abbiamo effettuato. La cooperazione tra diverse figure specialistiche, possibile solo in centri di riferimento come il Policlinico di Bari, ha contribuito a garantire il miglior risultato possibile per la paziente e la neonata", ha concluso Angela Pezzolla.