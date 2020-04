Bari, influencer 37enne morta per chirurgia plastica: aperta un'inchiesta

La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 37 anni di Bisceglie, Alessia Ferrante, durante un intervento di chirurgia plastica in un poliambulatorio privato di Monopoli. La donna, una influencer, sarebbe andata in arresto cardiaco subito dopo la somministrazione dell'anestesia. Il titolare dello studio ha subito chiamato i soccorsi ma gli uomini dell 118 non sono riusciti a rianimare la donna.