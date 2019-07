Bari, immigrati occupano la Basilica di San Nicola: "Basta allo sfruttamento"

Un gruppo di immigrati di Foggia e Borgo Mezzanone ha simbolicamente occupato la Basilica di San Nicola a Bari per protestare contro lo sfruttamento come braccianti. Poco dopo le 11 i migranti sono entrati in chiesa accompagnati da Aboubakar Soumahoro dell'Usb, il sindacato di base che ha organizzato il sit-in. "In Italia ci sono ancora leggi sul lavoro?", "Rispetto per il lavoro", è quanto si legge sui cartelli esposti durante la protesta.