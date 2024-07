"un pericolo per tutti" Bari, camionista alla guida per 17 ore: maxi multa da oltre 14mila euro

Il camionista non solo era in possesso di documenti di identità turco e bulgaro ma anche di una doppia carta tachigrafica che gli avrebbe consentito di non rispettare le norme che definiscono il numero di ore di guida e quelle di riposo.