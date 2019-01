Bari, barista cercasi: 14 ore al giorno per 1.000 euro al mese

Quattordici ore di lavoro, sei giorni su sette, per 1.000 euro al mese. E' l'annuncio pubblicato il 30 gennaio dal proprietario di un bar di Bari. In poche ore il post, pubblicato su Facebook, ha fatto il giro del web, suscitando indignazione per le condizioni definite, da qualcuno, "da schiavi". Così il titolare del locale ha voluto rettificare: "8 ore al giorno a norma di legge". Ma l'annuncio originale non è stato rimosso.