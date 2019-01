Bari, bambini autistici maltrattati nel centro di riabilitazione

Immagini spaventose quelle che arrivano da Bari e in particolare dall’Istituto Sant’Agostino di Triggiano, struttura che dovrebbe prendersi cura dei bambini autistici nella provincia del capoluogo pugliese. Le telecamere installate dai Carabinieri hanno mostrato quattro educatrici che maltrattavano i minori affetti da autismo.



I bambini e i ragazzi – tutti compresi tra i 7 e i 15 anni d’età – sono portatori di forme di autismo gravi e non hanno potuto denunciare verbalmente le aggressioni subite: nei video si notano le educatrici bloccarli e legarli alle sedie e picchiarli più volte. “Mattino Cinque” ha intervistato la mamma di uno dei minori coinvolti: “Siamo scioccati, pensavamo di avere trovato una struttura adeguata e poi si scopre questo. Me ne sono accorto perché quando ho riportato mia figlia al Sant’Agostino, si è bloccata, ha iniziato a piangere, ha cambiato colore come a dirmi: mamma non riportarmi nella casa degli orrori”.