Bari, assenteismo in ospedale: 30 indagati, 13 arresti

I carabinieri hanno arrestato 13 persone nell'ambito di un'operazione contro un caso di assenteismo presso l'ospedale civile San Giacomo di Monopoli (Bari). In tutto sono una trentina gli indagati per concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato commessa in violazione dei doveri inerenti un pubblico servizio, false attestazioni e certificazioni sulla propria presenza in servizio, falso ideologico e peculato.