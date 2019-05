Bari, abusò di 10 minori: ex prete sconterà 20 anni di reclusione

L'ex sacerdote 57enne foggiano Giovanni Trotta, condannato per violenza sessuale aggravata, produzione e diffusione di materiale pedopornografico e adescamento di minori, dovrà scontare in totale 20 anni di reclusione, quattro dei quali già trascorsi in carcere. I reati per i quali è stato condannato sono stati compiuti nel 2014 ai danni di 10 minorenni di età compresa, all'epoca dei presunti abusi, fra gli 11 e i 13 anni.