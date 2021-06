Bari, 92 anni e non sentirli: guarisce dal Covid e balla “Tu vuo’ fà l’americano”

Instagram

Stavolta il ricovero è per una ragione speciale, una seduta di "musicoterapia" per festeggiare la fine di un incubo: la guarigione dal Covid e le dimissioni dall'ospedale. Così, questo arzillo nonnino di 92 anni, prima di andar via dalla struttura per le maxi emergenze nella Fiera del Levante di Bari, ha voluto danzare tra i letti sulle note di “Tu vuo’ fà l’americano”.