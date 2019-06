Bari, 50enne muore dopo le dimissioni dall'ospedale: medico indagato

Un 50enne di Molfetta è morto poche ore dopo essere stato dimesso dall'ospedale dove era ricoverato, la clinica Mater Dei di Bari, dove era stato sottoposto a tre interventi chirurgici per la rimozione di un colangiorcarcinoma. Per questo decesso è ora indagato per omicidio colposo un medico, il chirurgo che ha eseguito le tre operazioni. L'autopsia sul cadavere ha rilevato un'emorragia che non sarebbe collegata alla patologia tumorale.