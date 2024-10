Bari, un 20enne: "Mi hanno picchiato, legato e gettato tra gli scogli"

Un 20enne di origini sudanesi sarebbe stato aggredito e scaraventato sui frangiflutti del molo di Santo Spirito, a Bari. L'aggressione risale alla notte tra giovedì e venerdì, quando il giovane sarebbe stato accerchiato da diverse persone che l'avrebbero picchiato, legato e poi lanciato sugli scogli, tra i quali è rimasto incastrato con una gamba. E' poi stato soccorso da un pescatore, che ha chiamato il 112. A metterlo in salvo sono stati i vigili del fuoco, mentre il personale del 118 lo ha stabilizzato e portato in ospedale in stato di ipotermia.