Barcone con migranti in difficoltà, Malta e Italia non intervengono

Un barcone in difficoltà nel Mediterraneo con circa 70 persone a bordo si trova in acque internazionali non lontano da Lampedusa. Lo rende noto la nave Jonio - Mediterranea che stava facendo rientro in Italia e che ora si dirige verso l'imbarcazione in difficoltà. Le autorità maltesi informano di non avere imbarcazioni disponibili per intervenire. "Malta e Italia non intervengono", scrive il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.