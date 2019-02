Bambino di Foligno, fonti Miur: "Il docente sarà sospeso"

Sarà sospeso dal servizio "in via cautelare" il maestro elementare che avrebbe punito un allievo di colore mettendolo in castigo in un angolo e dicendo agli altri bambini "Guardate come è brutto". Lo hanno detto fonti del ministero dell'Istruzione, precisando che il provvedimento è "in via di notifica". Sarà l'Ufficio scolastico regionale ad avviare il relativo provvedimento disciplinare.