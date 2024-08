Balneari, lo "sciopero degli ombrelloni" per chiedere al governo una risposta sulle concessioni

Per Rustignoli, questo livello di partecipazione "dà forza e coraggio nel proseguire una battaglia giusta e doverosa per chiedere al governo subito una legge definitiva che possa finalmente ridare certezze al comparto balneare italiano. Non chiediamo privilegi, non vogliamo eludere i principi europei, ma non siamo disponibili a far espropriare le nostre imprese".