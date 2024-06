Roberto Baggio, la scientifica attesa a casa del campione | Il giallo dei fucili e il misero bottino: ecco cosa hanno rubato i rapinatori

L'incognita più grande è rappresentata dalla "non refurtiva". Sono rimasti lì intatti i cimeli, così come le armi di Roberto Baggio - regolarmente detenute dal Divin Codino - per andare a caccia. I fucili, nello specifico, esposti su una rastrelliera sono stati rinvenuti a terra. Sono semplicemente caduti durante la fuga o non rientravano nel mirino dei rapinatori?