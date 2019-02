Un bed&breakfast come se ne vedono tantissimi, ma quello in Bari centro, oltre alle camere, nasconde qualcosa di ben più losco. "Le Iene" hanno scoperto il gestore di un b&b che sfrutta la struttura per incontri tra uomini adulti e ragazze minorenni. E l’approccio è sempre lo stesso: un annuncio su internet in cui si cerca “una giovane lei. Bella riservata e interessata a incontri fissi”.



Così il “tenutario” del bordello reclutava le nuove ragazze – e ragazzine – da proporre ai suoi clienti, chiedendo loro foto per aggiungere al suo catalogo e promettendogli un guadagno tra i 1500 e i 2000 euro a settimana. Non solo, perché non si occupa meramente di organizzare gli incontri e chiedere cosa siano disposte a fare le ragazze coi clienti, ma chiede anche di consumare lui stesso.



La complice de "Le Iene" svicola e lui si arrende, ma poi Veronica Ruggeri si presenta di persona a chiedergli spiegazioni. “Non è quello che sembra – prova a giustificarsi – ho messo su questi appartamenti in affitto per gli incontri dei turisti o delle coppie di turisti. Tutta gente per bene”. Questa la spiegazione - scricchiolante a dir poco – del gestore: “Non mi fate passare per un pedofilo” ha poi detto, incalzato dalla giornalista.