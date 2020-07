Azzolina: "Obbligo mascherine in classe? Decideremo in agosto"

"Sulla questione mascherine in classe, il comitato tecnico scientifico del Ministero si aggiornerà in agosto, si deciderà considerando la curva epidemiologica". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina che ha poi parlato del possibile "trasloco" dei seggi elettorali: ""Bisognerebbe trovare seggi alternativi alle scuole, non so se ce la faranno a ricollocare 55mila seggi per il 20 settembre".