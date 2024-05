Avvocati sottopagati, la storia di Isabella: "Dopo tre anni dalla laurea mi pagavano 50 euro al mese"

In collegamento con "Mattino Cinque News" c'è Isabella Biasco, avvocato di Porto Recanati, che racconta gli anni di fatica e sfruttamento prima e dopo l'esame di Stato. "Nella nostra professione si parte molto bassi. Ci sono due anni di praticantato dove non si percepisce nulla, almeno questa è stata la mia esperienza. Dopo aver conseguito il titolo invece percepivo 50 euro al mese. È stata la mia prima esperienza con il titolo di avvocato" ha detto la legale.

"Alla fine di questa esperienza sono arrivata a prendere 200 euro al mese. Poi ho lavorato in regime di monocommittenza in uno studio legale più strutturato dove sono rimasta per sette anni ed ho percepito inizialmente 500 euro fino ad arrivare a 1600 euro al mese a partita Iva. I contributi previdenziali erano a mio carico quindi 300 euro circa di stipendio andavano alla cassa Forense" ha concluso l'avvocato Isabella Biasco.