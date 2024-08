Avola, medico definisce un paziente "scassamaroni" sul foglio di dimissioni: l'Ordine avvierà un procedimento disciplinare

Madeddu a nome del Consiglio dell'Ordine dei medici ha espresso le più sentite scuse della categoria al paziente. "Trattandosi di una palese violazione del codice deontologico, anche l'Ordine avvierà il proprio procedimento disciplinare, non appena acquisiti formalmente gli atti. Rincresce constatare - spiega Madeddu - che singoli comportamenti non consoni al ruolo ricoperto rischiano di compromettere la credibilità che il Sistema Sanitario costruisce giorno per giorno, anche grazie al sacrificio di tanti straordinari colleghi, medici, infermieri e operatori sanitari, che, a volte anche a proprio rischio, si spendono ogni giorno con professionalità e abnegazione per il bene e per la salute del cittadino".